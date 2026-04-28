- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
51 (91.07%)
Убыточных трейдов:
5 (8.93%)
Лучший трейд:
55.37 USD
Худший трейд:
-278.88 USD
Общая прибыль:
535.15 USD (9 196 pips)
Общий убыток:
-384.63 USD (4 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (145.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.39 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.04%
Макс. загрузка депозита:
1.32%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
33 (58.93%)
Коротких трейдов:
23 (41.07%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
10.49 USD
Средний убыток:
-76.93 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-278.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-278.88 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
278.88 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (278.88 USD)
По эквити:
17.59% (266.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ecn
|151
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ecn
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.37 USD
Худший трейд: -279 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +145.39 USD
Макс. убыток в серии: -278.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Managed
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
100%
56
91%
1%
1.39
2.69
USD
USD
18%
1:500