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Сигналы / MetaTrader 5 / Logaby GTC
Mohamed Naeem Ali

Logaby GTC

Mohamed Naeem Ali
Mohamed Naeem Ali

Mohamed Naeem Ali

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 13%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
51 (91.07%)
Убыточных трейдов:
5 (8.93%)
Лучший трейд:
55.37 USD
Худший трейд:
-278.88 USD
Общая прибыль:
535.15 USD (9 196 pips)
Общий убыток:
-384.63 USD (4 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (145.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.39 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.04%
Макс. загрузка депозита:
1.32%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
33 (58.93%)
Коротких трейдов:
23 (41.07%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
10.49 USD
Средний убыток:
-76.93 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-278.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-278.88 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
278.88 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (278.88 USD)
По эквити:
17.59% (266.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ecn 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ecn 151
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ecn 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.37 USD
Худший трейд: -279 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +145.39 USD
Макс. убыток в серии: -278.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Managed
Нет отзывов
2026.07.31 09:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.29 19:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.21 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 12:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.18 12:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.30 21:45
Share of trading days is too low
2026.04.30 21:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 21:45
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.30 20:45
Share of trading days is too low
2026.04.30 20:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 20:45
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.28 10:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 10:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 10:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 10:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 10:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Logaby GTC
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
1.3K
USD
15
100%
56
91%
1%
1.39
2.69
USD
18%
1:500
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