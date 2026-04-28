- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
53 (89.83%)
亏损交易:
6 (10.17%)
最好交易:
55.37 USD
最差交易:
-278.88 USD
毛利:
581.97 USD (9 896 pips)
毛利亏损:
-390.81 USD (5 071 pips)
最大连续赢利:
17 (145.39 USD)
最大连续盈利:
145.39 USD (17)
夏普比率:
0.11
交易活动:
1.04%
最大入金加载:
1.32%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
0.69
长期交易:
34 (57.63%)
短期交易:
25 (42.37%)
利润因子:
1.49
预期回报:
3.24 USD
平均利润:
10.98 USD
平均损失:
-65.14 USD
最大连续失误:
1 (-278.88 USD)
最大连续亏损:
-278.88 USD (1)
每月增长:
-7.69%
年度预测:
-93.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
278.88 USD (18.40%)
相对跌幅:
结余:
18.40% (278.88 USD)
净值:
17.59% (266.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ecn
|191
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ecn
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.37 USD
最差交易: -279 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +145.39 USD
最大连续亏损: -278.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Managed
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
100%
59
89%
1%
1.48
3.24
USD
USD
18%
1:500