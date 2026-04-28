- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
27 (93.10%)
Убыточных трейдов:
2 (6.90%)
Лучший трейд:
3.87 USD
Худший трейд:
-1.60 USD
Общая прибыль:
40.05 USD (4 695 pips)
Общий убыток:
-2.58 USD (259 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (26.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.78 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
18.16%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
23.42
Длинных трейдов:
20 (68.97%)
Коротких трейдов:
9 (31.03%)
Профит фактор:
15.52
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
1.48 USD
Средний убыток:
-1.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.60 USD (1)
Прирост в месяц:
3.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
1.60 USD (0.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.32% (1.63 USD)
По эквити:
1.54% (7.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|5
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|10
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|0
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|934
|NZDUSD
|533
|NZDJPY
|838
|CADJPY
|366
|AUDJPY
|481
|USDCHF
|795
|EURUSD
|251
|CHFJPY
|50
|GBPJPY
|108
|GBPAUD
|49
|GBPUSD
|31
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.87 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +26.78 USD
Макс. убыток в серии: -1.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
537
USD
USD
15
100%
29
93%
18%
15.52
1.29
USD
USD
2%
1:500