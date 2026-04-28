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Сигналы / MetaTrader 5 / FIT Duality
Guillaume Duportal

FIT Duality

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

  • Algorithmic Trading Experts в  FI TARGET
  • ОАЭ
  • 8527
4.6 (137)
6 продуктов 13 сигналов 5 тем 13 комментариев
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 7%
DooTechnology-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
27 (93.10%)
Убыточных трейдов:
2 (6.90%)
Лучший трейд:
3.87 USD
Худший трейд:
-1.60 USD
Общая прибыль:
40.05 USD (4 695 pips)
Общий убыток:
-2.58 USD (259 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (26.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.78 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
18.16%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
23.42
Длинных трейдов:
20 (68.97%)
Коротких трейдов:
9 (31.03%)
Профит фактор:
15.52
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
1.48 USD
Средний убыток:
-1.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.60 USD (1)
Прирост в месяц:
3.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
1.60 USD (0.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.32% (1.63 USD)
По эквити:
1.54% (7.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 6
NZDUSD 6
NZDJPY 3
CADJPY 3
AUDJPY 3
USDCHF 3
EURUSD 1
CHFJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 9
NZDUSD 5
NZDJPY 5
CADJPY 2
AUDJPY 3
USDCHF 10
EURUSD 2
CHFJPY 0
GBPJPY 1
GBPAUD 0
GBPUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 934
NZDUSD 533
NZDJPY 838
CADJPY 366
AUDJPY 481
USDCHF 795
EURUSD 251
CHFJPY 50
GBPJPY 108
GBPAUD 49
GBPUSD 31
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.87 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +26.78 USD
Макс. убыток в серии: -1.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.22 15:07
Share of trading days is too low
2026.07.22 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 23:50
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.08% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.12 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.01 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 12:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 12:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.29 14:23
Share of trading days is too low
2026.04.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.28 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FIT Duality
999 USD в месяц
7%
0
0
USD
537
USD
15
100%
29
93%
18%
15.52
1.29
USD
2%
1:500
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