- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
27 (93.10%)
亏损交易:
2 (6.90%)
最好交易:
3.87 USD
最差交易:
-1.60 USD
毛利:
40.05 USD (4 695 pips)
毛利亏损:
-2.58 USD (259 pips)
最大连续赢利:
21 (26.78 USD)
最大连续盈利:
26.78 USD (21)
夏普比率:
1.03
交易活动:
18.16%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
23.42
长期交易:
20 (68.97%)
短期交易:
9 (31.03%)
利润因子:
15.52
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
1.48 USD
平均损失:
-1.29 USD
最大连续失误:
1 (-1.60 USD)
最大连续亏损:
-1.60 USD (1)
每月增长:
2.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
1.60 USD (0.31%)
相对跌幅:
结余:
0.32% (1.63 USD)
净值:
1.54% (7.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|5
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|10
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|0
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|934
|NZDUSD
|533
|NZDJPY
|838
|CADJPY
|366
|AUDJPY
|481
|USDCHF
|795
|EURUSD
|251
|CHFJPY
|50
|GBPJPY
|108
|GBPAUD
|49
|GBPUSD
|31
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.87 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +26.78 USD
最大连续亏损: -1.60 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
7%
0
0
USD
USD
537
USD
USD
15
100%
29
93%
18%
15.52
1.29
USD
USD
2%
1:500