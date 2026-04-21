- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13 712
Прибыльных трейдов:
8 879 (64.75%)
Убыточных трейдов:
4 833 (35.25%)
Лучший трейд:
6 789.60 USD
Худший трейд:
-1 552.68 USD
Общая прибыль:
117 435.55 USD (3 383 089 pips)
Общий убыток:
-78 603.44 USD (3 345 406 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (101.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 051.76 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
95.69%
Макс. загрузка депозита:
23.23%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
732
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
4.14
Длинных трейдов:
6 464 (47.14%)
Коротких трейдов:
7 248 (52.86%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
2.83 USD
Средняя прибыль:
13.23 USD
Средний убыток:
-16.26 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-9 368.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 368.83 USD (14)
Прирост в месяц:
14.05%
Годовой прогноз:
170.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 368.83 USD (12.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.86% (9 368.83 USD)
По эквити:
32.81% (20 602.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13712
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|38K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 789.60 USD
Худший трейд: -1 553 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +101.13 USD
Макс. убыток в серии: -9 368.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
92%
0
0
USD
USD
66K
USD
USD
19
99%
13 712
64%
96%
1.49
2.83
USD
USD
33%
1:400