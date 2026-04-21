- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14 009
盈利交易:
9 083 (64.83%)
亏损交易:
4 926 (35.16%)
最好交易:
6 789.60 USD
最差交易:
-1 552.68 USD
毛利:
118 843.22 USD (3 458 498 pips)
毛利亏损:
-79 209.03 USD (3 389 626 pips)
最大连续赢利:
27 (101.13 USD)
最大连续盈利:
10 051.76 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
95.69%
最大入金加载:
23.23%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
721
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
4.23
长期交易:
6 605 (47.15%)
短期交易:
7 404 (52.85%)
利润因子:
1.50
预期回报:
2.83 USD
平均利润:
13.08 USD
平均损失:
-16.08 USD
最大连续失误:
14 (-9 368.83 USD)
最大连续亏损:
-9 368.83 USD (14)
每月增长:
14.57%
年度预测:
176.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 368.83 USD (12.35%)
相对跌幅:
结余:
12.86% (9 368.83 USD)
净值:
32.81% (20 602.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14009
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|69K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 789.60 USD
最差交易: -1 553 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +101.13 USD
最大连续亏损: -9 368.83 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
95%
0
0
USD
USD
67K
USD
USD
19
99%
14 009
64%
96%
1.50
2.83
USD
USD
33%
1:400