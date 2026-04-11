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Сигналы / MetaTrader 4 / RapidEdge
Yordan Bonev

RapidEdge

Yordan Bonev
Yordan Bonev

Yordan Bonev

1 тема
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 45%
ThinkMarkets-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
266
Прибыльных трейдов:
233 (87.59%)
Убыточных трейдов:
33 (12.41%)
Лучший трейд:
123.59 EUR
Худший трейд:
-152.51 EUR
Общая прибыль:
1 767.34 EUR (41 200 pips)
Общий убыток:
-916.57 EUR (18 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (159.95 EUR)
Макс. прибыль в серии:
193.92 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
74.87%
Макс. загрузка депозита:
19.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
243 (91.35%)
Коротких трейдов:
23 (8.65%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
3.20 EUR
Средняя прибыль:
7.59 EUR
Средний убыток:
-27.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-207.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-207.76 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.23%
Годовой прогноз:
39.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.92 EUR
Максимальная:
288.21 EUR (15.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.11% (288.21 EUR)
По эквити:
48.37% (1 273.64 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 57
EURGBP 16
NZDCAD 14
NZDCHF 13
CADJPY 12
AUDCAD 11
AUDUSD 11
EURCAD 10
GBPCHF 10
CADCHF 9
GBPUSD 9
NZDJPY 8
GBPAUD 8
EURCHF 7
AUDCHF 7
NZDUSD 6
USDCAD 6
CHFJPY 5
USDCHF 5
GBPCAD 5
EURAUD 5
GBPNZD 5
AUDNZD 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
US30 3
EURNZD 3
EURJPY 3
US2000 2
EURUSD 2
FRA40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 209
EURGBP -60
NZDCAD 48
NZDCHF 65
CADJPY 44
AUDCAD 47
AUDUSD 62
EURCAD 64
GBPCHF 58
CADCHF 50
GBPUSD 84
NZDJPY 38
GBPAUD 9
EURCHF 38
AUDCHF 41
NZDUSD 14
USDCAD 15
CHFJPY 21
USDCHF 32
GBPCAD 34
EURAUD 10
GBPNZD 5
AUDNZD 8
USDJPY 7
AUDJPY 15
US30 -2
EURNZD 3
EURJPY 8
US2000 -6
EURUSD 3
FRA40 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.1K
EURGBP 868
NZDCAD 1.4K
NZDCHF 871
CADJPY 823
AUDCAD 736
AUDUSD 784
EURCAD 1.5K
GBPCHF 693
CADCHF 426
GBPUSD 1K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 288
EURCHF 469
AUDCHF 564
NZDUSD 250
USDCAD 490
CHFJPY 771
USDCHF 546
GBPCAD 841
EURAUD 267
GBPNZD 110
AUDNZD 187
USDJPY 258
AUDJPY 272
US30 -171
EURNZD 80
EURJPY 160
US2000 -629
EURUSD 59
FRA40 509
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +123.59 EUR
Худший трейд: -153 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +159.95 EUR
Макс. убыток в серии: -207.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AMarkets-Real
7.27 × 73
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Minimum balance for 1:500 leverage - 500 USD for 0.01 lot

I am using double the risk - 0.10 per trade instead of 0.05

Нет отзывов
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 21:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 11:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 20:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 15:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RapidEdge
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
2.9K
EUR
32
100%
266
87%
75%
1.92
3.20
EUR
48%
1:500
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