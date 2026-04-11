- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
266
Прибыльных трейдов:
233 (87.59%)
Убыточных трейдов:
33 (12.41%)
Лучший трейд:
123.59 EUR
Худший трейд:
-152.51 EUR
Общая прибыль:
1 767.34 EUR (41 200 pips)
Общий убыток:
-916.57 EUR (18 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (159.95 EUR)
Макс. прибыль в серии:
193.92 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
74.87%
Макс. загрузка депозита:
19.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
243 (91.35%)
Коротких трейдов:
23 (8.65%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
3.20 EUR
Средняя прибыль:
7.59 EUR
Средний убыток:
-27.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-207.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-207.76 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.23%
Годовой прогноз:
39.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.92 EUR
Максимальная:
288.21 EUR (15.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.11% (288.21 EUR)
По эквити:
48.37% (1 273.64 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|14
|NZDCHF
|13
|CADJPY
|12
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|10
|CADCHF
|9
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|7
|NZDUSD
|6
|USDCAD
|6
|CHFJPY
|5
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|US30
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|3
|US2000
|2
|EURUSD
|2
|FRA40
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|209
|EURGBP
|-60
|NZDCAD
|48
|NZDCHF
|65
|CADJPY
|44
|AUDCAD
|47
|AUDUSD
|62
|EURCAD
|64
|GBPCHF
|58
|CADCHF
|50
|GBPUSD
|84
|NZDJPY
|38
|GBPAUD
|9
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|41
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|15
|CHFJPY
|21
|USDCHF
|32
|GBPCAD
|34
|EURAUD
|10
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|15
|US30
|-2
|EURNZD
|3
|EURJPY
|8
|US2000
|-6
|EURUSD
|3
|FRA40
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.1K
|EURGBP
|868
|NZDCAD
|1.4K
|NZDCHF
|871
|CADJPY
|823
|AUDCAD
|736
|AUDUSD
|784
|EURCAD
|1.5K
|GBPCHF
|693
|CADCHF
|426
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|288
|EURCHF
|469
|AUDCHF
|564
|NZDUSD
|250
|USDCAD
|490
|CHFJPY
|771
|USDCHF
|546
|GBPCAD
|841
|EURAUD
|267
|GBPNZD
|110
|AUDNZD
|187
|USDJPY
|258
|AUDJPY
|272
|US30
|-171
|EURNZD
|80
|EURJPY
|160
|US2000
|-629
|EURUSD
|59
|FRA40
|509
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +123.59 EUR
Худший трейд: -153 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +159.95 EUR
Макс. убыток в серии: -207.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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AMarkets-Real
|7.27 × 73
Minimum balance for 1:500 leverage - 500 USD for 0.01 lot
I am using double the risk - 0.10 per trade instead of 0.05
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
32
100%
266
87%
75%
1.92
3.20
EUR
EUR
48%
1:500