- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
268
盈利交易:
235 (87.68%)
亏损交易:
33 (12.31%)
最好交易:
123.59 EUR
最差交易:
-152.51 EUR
毛利:
1 773.43 EUR (41 256 pips)
毛利亏损:
-916.57 EUR (18 297 pips)
最大连续赢利:
42 (159.95 EUR)
最大连续盈利:
200.01 EUR (12)
夏普比率:
0.17
交易活动:
74.87%
最大入金加载:
19.08%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.97
长期交易:
245 (91.42%)
短期交易:
23 (8.58%)
利润因子:
1.93
预期回报:
3.20 EUR
平均利润:
7.55 EUR
平均损失:
-27.77 EUR
最大连续失误:
2 (-207.76 EUR)
最大连续亏损:
-207.76 EUR (2)
每月增长:
3.93%
年度预测:
47.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.92 EUR
最大值:
288.21 EUR (15.58%)
相对跌幅:
结余:
10.11% (288.21 EUR)
净值:
48.37% (1 273.64 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|14
|NZDCHF
|13
|CADJPY
|12
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|10
|CADCHF
|10
|GBPCHF
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|7
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|6
|USDCAD
|6
|CHFJPY
|5
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|US30
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|3
|US2000
|2
|EURUSD
|2
|FRA40
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|209
|EURGBP
|-60
|NZDCAD
|48
|NZDCHF
|65
|CADJPY
|44
|AUDCAD
|47
|AUDUSD
|62
|EURCAD
|64
|CADCHF
|53
|GBPCHF
|58
|GBPUSD
|84
|NZDJPY
|38
|GBPAUD
|9
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|41
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|36
|USDCAD
|15
|CHFJPY
|21
|GBPCAD
|34
|EURAUD
|10
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|15
|US30
|-2
|EURNZD
|3
|EURJPY
|8
|US2000
|-6
|EURUSD
|3
|FRA40
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.1K
|EURGBP
|868
|NZDCAD
|1.4K
|NZDCHF
|871
|CADJPY
|823
|AUDCAD
|736
|AUDUSD
|784
|EURCAD
|1.5K
|CADCHF
|448
|GBPCHF
|693
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|288
|EURCHF
|469
|AUDCHF
|564
|NZDUSD
|250
|USDCHF
|580
|USDCAD
|490
|CHFJPY
|771
|GBPCAD
|841
|EURAUD
|267
|GBPNZD
|110
|AUDNZD
|187
|USDJPY
|258
|AUDJPY
|272
|US30
|-171
|EURNZD
|80
|EURJPY
|160
|US2000
|-629
|EURUSD
|59
|FRA40
|509
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +123.59 EUR
最差交易: -153 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +159.95 EUR
最大连续亏损: -207.76 EUR
Minimum balance for 1:500 leverage - 500 USD for 0.01 lot
I am using double the risk - 0.10 per trade instead of 0.05
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
32
100%
268
87%
75%
1.93
3.20
EUR
EUR
48%
1:500