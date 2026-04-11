信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RapidEdge
Yordan Bonev

RapidEdge

Yordan Bonev
Yordan Bonev

Yordan Bonev

1 主题
0条评论
可靠性
32
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 45%
ThinkMarkets-Live 4
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
268
盈利交易:
235 (87.68%)
亏损交易:
33 (12.31%)
最好交易:
123.59 EUR
最差交易:
-152.51 EUR
毛利:
1 773.43 EUR (41 256 pips)
毛利亏损:
-916.57 EUR (18 297 pips)
最大连续赢利:
42 (159.95 EUR)
最大连续盈利:
200.01 EUR (12)
夏普比率:
0.17
交易活动:
74.87%
最大入金加载:
19.08%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.97
长期交易:
245 (91.42%)
短期交易:
23 (8.58%)
利润因子:
1.93
预期回报:
3.20 EUR
平均利润:
7.55 EUR
平均损失:
-27.77 EUR
最大连续失误:
2 (-207.76 EUR)
最大连续亏损:
-207.76 EUR (2)
每月增长:
3.93%
年度预测:
47.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.92 EUR
最大值:
288.21 EUR (15.58%)
相对跌幅:
结余:
10.11% (288.21 EUR)
净值:
48.37% (1 273.64 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 57
EURGBP 16
NZDCAD 14
NZDCHF 13
CADJPY 12
AUDCAD 11
AUDUSD 11
EURCAD 10
CADCHF 10
GBPCHF 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
GBPAUD 8
EURCHF 7
AUDCHF 7
NZDUSD 6
USDCHF 6
USDCAD 6
CHFJPY 5
GBPCAD 5
EURAUD 5
GBPNZD 5
AUDNZD 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
US30 3
EURNZD 3
EURJPY 3
US2000 2
EURUSD 2
FRA40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 209
EURGBP -60
NZDCAD 48
NZDCHF 65
CADJPY 44
AUDCAD 47
AUDUSD 62
EURCAD 64
CADCHF 53
GBPCHF 58
GBPUSD 84
NZDJPY 38
GBPAUD 9
EURCHF 38
AUDCHF 41
NZDUSD 14
USDCHF 36
USDCAD 15
CHFJPY 21
GBPCAD 34
EURAUD 10
GBPNZD 5
AUDNZD 8
USDJPY 7
AUDJPY 15
US30 -2
EURNZD 3
EURJPY 8
US2000 -6
EURUSD 3
FRA40 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.1K
EURGBP 868
NZDCAD 1.4K
NZDCHF 871
CADJPY 823
AUDCAD 736
AUDUSD 784
EURCAD 1.5K
CADCHF 448
GBPCHF 693
GBPUSD 1K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 288
EURCHF 469
AUDCHF 564
NZDUSD 250
USDCHF 580
USDCAD 490
CHFJPY 771
GBPCAD 841
EURAUD 267
GBPNZD 110
AUDNZD 187
USDJPY 258
AUDJPY 272
US30 -171
EURNZD 80
EURJPY 160
US2000 -629
EURUSD 59
FRA40 509
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +123.59 EUR
最差交易: -153 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +159.95 EUR
最大连续亏损: -207.76 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AMarkets-Real
7.27 × 73
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Minimum balance for 1:500 leverage - 500 USD for 0.01 lot

I am using double the risk - 0.10 per trade instead of 0.05

没有评论
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 21:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 11:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 20:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 15:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RapidEdge
每月30 USD
45%
0
0
USD
2.9K
EUR
32
100%
268
87%
75%
1.93
3.20
EUR
48%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载