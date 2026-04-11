- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
263
Profit Trades:
230 (87.45%)
Loss Trades:
33 (12.55%)
Best trade:
123.59 EUR
Worst trade:
-152.51 EUR
Gross Profit:
1 756.52 EUR (41 043 pips)
Gross Loss:
-916.57 EUR (18 297 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (159.95 EUR)
Maximal consecutive profit:
192.70 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
74.87%
Max deposit load:
19.08%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
2.91
Long Trades:
240 (91.25%)
Short Trades:
23 (8.75%)
Profit Factor:
1.92
Expected Payoff:
3.19 EUR
Average Profit:
7.64 EUR
Average Loss:
-27.77 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-207.76 EUR)
Maximal consecutive loss:
-207.76 EUR (2)
Monthly growth:
4.24%
Annual Forecast:
51.39%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
20.92 EUR
Maximal:
288.21 EUR (15.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.11% (288.21 EUR)
By Equity:
48.37% (1 273.64 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|14
|NZDCHF
|12
|CADJPY
|12
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|10
|CADCHF
|9
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|6
|CHFJPY
|5
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|US30
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|3
|US2000
|2
|EURUSD
|2
|FRA40
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|206
|EURGBP
|-60
|NZDCAD
|48
|NZDCHF
|63
|CADJPY
|44
|AUDCAD
|47
|AUDUSD
|62
|EURCAD
|64
|GBPCHF
|58
|CADCHF
|50
|GBPUSD
|84
|NZDJPY
|38
|GBPAUD
|9
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|41
|USDCAD
|15
|CHFJPY
|21
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|32
|GBPCAD
|34
|EURAUD
|10
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|15
|US30
|-2
|EURNZD
|3
|EURJPY
|8
|US2000
|-6
|EURUSD
|3
|FRA40
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7K
|EURGBP
|868
|NZDCAD
|1.4K
|NZDCHF
|851
|CADJPY
|823
|AUDCAD
|736
|AUDUSD
|784
|EURCAD
|1.5K
|GBPCHF
|693
|CADCHF
|426
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|288
|EURCHF
|469
|AUDCHF
|564
|USDCAD
|490
|CHFJPY
|771
|NZDUSD
|192
|USDCHF
|546
|GBPCAD
|841
|EURAUD
|267
|GBPNZD
|110
|AUDNZD
|187
|USDJPY
|258
|AUDJPY
|272
|US30
|-171
|EURNZD
|80
|EURJPY
|160
|US2000
|-629
|EURUSD
|59
|FRA40
|509
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +123.59 EUR
Worst trade: -153 EUR
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +159.95 EUR
Maximal consecutive loss: -207.76 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ThinkMarkets-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Minimum balance for 1:500 leverage - 500 USD for 0.01 lot
I am using double the risk - 0.10 per trade instead of 0.05
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
44%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
32
100%
263
87%
75%
1.91
3.19
EUR
EUR
48%
1:500