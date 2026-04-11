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Signals / MetaTrader 4 / RapidEdge
Yordan Bonev

RapidEdge

Yordan Bonev
Yordan Bonev

Yordan Bonev

1 topic
0 reviews
Reliability
32 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 44%
ThinkMarkets-Live 4
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
263
Profit Trades:
230 (87.45%)
Loss Trades:
33 (12.55%)
Best trade:
123.59 EUR
Worst trade:
-152.51 EUR
Gross Profit:
1 756.52 EUR (41 043 pips)
Gross Loss:
-916.57 EUR (18 297 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (159.95 EUR)
Maximal consecutive profit:
192.70 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
74.87%
Max deposit load:
19.08%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
2.91
Long Trades:
240 (91.25%)
Short Trades:
23 (8.75%)
Profit Factor:
1.92
Expected Payoff:
3.19 EUR
Average Profit:
7.64 EUR
Average Loss:
-27.77 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-207.76 EUR)
Maximal consecutive loss:
-207.76 EUR (2)
Monthly growth:
4.24%
Annual Forecast:
51.39%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
20.92 EUR
Maximal:
288.21 EUR (15.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.11% (288.21 EUR)
By Equity:
48.37% (1 273.64 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 56
EURGBP 16
NZDCAD 14
NZDCHF 12
CADJPY 12
AUDCAD 11
AUDUSD 11
EURCAD 10
GBPCHF 10
CADCHF 9
GBPUSD 9
NZDJPY 8
GBPAUD 8
EURCHF 7
AUDCHF 7
USDCAD 6
CHFJPY 5
NZDUSD 5
USDCHF 5
GBPCAD 5
EURAUD 5
GBPNZD 5
AUDNZD 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
US30 3
EURNZD 3
EURJPY 3
US2000 2
EURUSD 2
FRA40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 206
EURGBP -60
NZDCAD 48
NZDCHF 63
CADJPY 44
AUDCAD 47
AUDUSD 62
EURCAD 64
GBPCHF 58
CADCHF 50
GBPUSD 84
NZDJPY 38
GBPAUD 9
EURCHF 38
AUDCHF 41
USDCAD 15
CHFJPY 21
NZDUSD 8
USDCHF 32
GBPCAD 34
EURAUD 10
GBPNZD 5
AUDNZD 8
USDJPY 7
AUDJPY 15
US30 -2
EURNZD 3
EURJPY 8
US2000 -6
EURUSD 3
FRA40 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7K
EURGBP 868
NZDCAD 1.4K
NZDCHF 851
CADJPY 823
AUDCAD 736
AUDUSD 784
EURCAD 1.5K
GBPCHF 693
CADCHF 426
GBPUSD 1K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 288
EURCHF 469
AUDCHF 564
USDCAD 490
CHFJPY 771
NZDUSD 192
USDCHF 546
GBPCAD 841
EURAUD 267
GBPNZD 110
AUDNZD 187
USDJPY 258
AUDJPY 272
US30 -171
EURNZD 80
EURJPY 160
US2000 -629
EURUSD 59
FRA40 509
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +123.59 EUR
Worst trade: -153 EUR
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +159.95 EUR
Maximal consecutive loss: -207.76 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ThinkMarkets-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AMarkets-Real
7.27 × 73
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Minimum balance for 1:500 leverage - 500 USD for 0.01 lot

I am using double the risk - 0.10 per trade instead of 0.05

No reviews
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 21:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 11:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 20:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 15:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
RapidEdge
30 USD per month
44%
0
0
USD
2.8K
EUR
32
100%
263
87%
75%
1.91
3.19
EUR
48%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

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