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Сигналы / MetaTrader 4 / Precision BTC AI 1
David Torres Villanueva

Precision BTC AI 1

David Torres Villanueva
David Torres Villanueva

David Torres Villanueva

0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 115%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
410
Прибыльных трейдов:
301 (73.41%)
Убыточных трейдов:
109 (26.59%)
Лучший трейд:
114.17 USD
Худший трейд:
-79.57 USD
Общая прибыль:
3 829.54 USD (1 495 791 pips)
Общий убыток:
-2 513.20 USD (1 077 849 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (268.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
366.25 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
1.35%
Макс. загрузка депозита:
4.31%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.65
Длинных трейдов:
241 (58.78%)
Коротких трейдов:
169 (41.22%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
12.72 USD
Средний убыток:
-23.06 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.08 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.87%
Годовой прогноз:
-59.06%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.26 USD
Максимальная:
360.77 USD (20.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.25% (143.82 USD)
По эквити:
13.23% (48.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD+ 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD+ 1.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD+ 418K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +114.17 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +268.02 USD
Макс. убыток в серии: -18.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ENGLISH
🤖 An advanced AI-powered BTC trading strategy engineered to detect high-volatility market movements and execute rapid trades with institutional-level precision.

Powered by real-time market analysis, adaptive algorithms, and high-frequency execution logic, the system is designed to capitalize on short-term opportunities while maintaining efficient risk management.

Buy our robot here: https://www.mql5.com/es/market/product/185600?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aBtx+Precision+Ai
⚠️ Limited launch offer available for a short time only.

The next subscription price will increase to 199 USD per month as the system continues to scale and expand its operational capacity.

Нет отзывов
2026.07.31 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 09:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 20:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 00:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 11:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.09 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Precision BTC AI 1
99 USD в месяц
115%
0
0
USD
156
USD
20
99%
410
73%
1%
1.52
3.21
USD
16%
1:500
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