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Jose Anastacio Aguirre Rojo

Only GBPUSD Signal

Jose Anastacio Aguirre Rojo
Jose Anastacio Aguirre Rojo

Jose Anastacio Aguirre Rojo

0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -6%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
35 (46.66%)
Убыточных трейдов:
40 (53.33%)
Лучший трейд:
9.02 USD
Худший трейд:
-10.31 USD
Общая прибыль:
151.09 USD (15 608 pips)
Общий убыток:
-150.11 USD (14 517 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (23.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
87.94%
Макс. загрузка депозита:
11.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
40 (53.33%)
Коротких трейдов:
35 (46.67%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-3.75 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-26.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.61 USD (5)
Прирост в месяц:
-38.49%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.61 USD
Максимальная:
34.00 USD (56.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.11% (34.00 USD)
По эквити:
21.26% (9.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.02 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +23.06 USD
Макс. убыток в серии: -26.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarkets-Live14
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live06
0.53 × 30
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
1.22 × 9
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
2.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
8.14 × 125
RSGFinance-Live
9.95 × 40
ICMarketsSC-Live25
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
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Trade only gbpusd pair. Not risky method like grid or martingale, all trades with SL and TP.
Нет отзывов
2026.08.10 00:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 22:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 06:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.14 22:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.14 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 19:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 20:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 20:07
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.02 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.24 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 11:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 08:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.14 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.30 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.27 00:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.26 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.24 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Only GBPUSD Signal
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
23
USD
22
100%
75
46%
88%
1.00
0.01
USD
52%
1:500
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