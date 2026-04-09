- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
35 (46.66%)
Убыточных трейдов:
40 (53.33%)
Лучший трейд:
9.02 USD
Худший трейд:
-10.31 USD
Общая прибыль:
151.09 USD (15 608 pips)
Общий убыток:
-150.11 USD (14 517 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (23.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
87.94%
Макс. загрузка депозита:
11.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
40 (53.33%)
Коротких трейдов:
35 (46.67%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-3.75 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-26.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.61 USD (5)
Прирост в месяц:
-38.49%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.61 USD
Максимальная:
34.00 USD (56.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.11% (34.00 USD)
По эквити:
21.26% (9.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.02 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +23.06 USD
Макс. убыток в серии: -26.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|8.14 × 125
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
ICMarketsSC-Live25
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Trade only gbpusd pair. Not risky method like grid or martingale, all trades with SL and TP.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
23
USD
USD
22
100%
75
46%
88%
1.00
0.01
USD
USD
52%
1:500