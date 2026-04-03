- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
80 (95.23%)
Убыточных трейдов:
4 (4.76%)
Лучший трейд:
13.40 USD
Худший трейд:
-5.87 USD
Общая прибыль:
218.62 USD (14 270 pips)
Общий убыток:
-30.52 USD (29 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (34.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.71 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
88.89%
Макс. загрузка депозита:
16.84%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
30.24
Длинных трейдов:
18 (21.43%)
Коротких трейдов:
66 (78.57%)
Профит фактор:
7.16
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
2.73 USD
Средний убыток:
-7.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.87 USD (1)
Прирост в месяц:
9.44%
Годовой прогноз:
114.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
6.22 USD (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (6.08 USD)
По эквити:
22.49% (156.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|49
|AUDCAD.p
|33
|NZDUSD.p
|1
|AUDCHF.p
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.p
|123
|AUDCAD.p
|62
|NZDUSD.p
|4
|AUDCHF.p
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.p
|10K
|AUDCAD.p
|3.8K
|NZDUSD.p
|87
|AUDCHF.p
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.40 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.29 USD
Макс. убыток в серии: -5.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiBrokerageSC-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
20
0%
84
95%
89%
7.16
2.24
USD
USD
22%
1:100