- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
82 (95.34%)
亏损交易:
4 (4.65%)
最好交易:
13.40 USD
最差交易:
-5.87 USD
毛利:
222.40 USD (14 488 pips)
毛利亏损:
-31.08 USD (29 pips)
最大连续赢利:
25 (34.29 USD)
最大连续盈利:
74.49 USD (18)
夏普比率:
0.76
交易活动:
88.89%
最大入金加载:
16.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
30.76
长期交易:
18 (20.93%)
短期交易:
68 (79.07%)
利润因子:
7.16
预期回报:
2.22 USD
平均利润:
2.71 USD
平均损失:
-7.77 USD
最大连续失误:
1 (-5.87 USD)
最大连续亏损:
-5.87 USD (1)
每月增长:
9.81%
年度预测:
119.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
6.22 USD (0.99%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (6.08 USD)
净值:
22.49% (156.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|51
|AUDCAD.p
|33
|NZDUSD.p
|1
|AUDCHF.p
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.p
|126
|AUDCAD.p
|62
|NZDUSD.p
|4
|AUDCHF.p
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.p
|11K
|AUDCAD.p
|3.8K
|NZDUSD.p
|87
|AUDCHF.p
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.40 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +34.29 USD
最大连续亏损: -5.87 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
21
0%
86
95%
89%
7.15
2.22
USD
USD
22%
1:100