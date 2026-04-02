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Всего трейдов:
356
Прибыльных трейдов:
307 (86.23%)
Убыточных трейдов:
49 (13.76%)
Лучший трейд:
176.33 USD
Худший трейд:
-168.71 USD
Общая прибыль:
1 817.29 USD (96 831 pips)
Общий убыток:
-783.08 USD (39 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (283.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
399.59 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
14.53%
Макс. загрузка депозита:
10.50%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
262 (73.60%)
Коротких трейдов:
94 (26.40%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
5.92 USD
Средний убыток:
-15.98 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-88.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-385.22 USD (4)
Прирост в месяц:
18.04%
Годовой прогноз:
218.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
385.36 USD (26.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.88% (32.34 USD)
По эквити:
4.40% (27.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +176.33 USD
Худший трейд: -169 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +283.31 USD
Макс. убыток в серии: -88.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 3445
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsAU-Live
|1.88 × 232
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real3
|2.83 × 18
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
800 USD в месяц
338%
0
0
USD
USD
745
USD
USD
22
100%
356
86%
15%
2.32
2.91
USD
USD
5%
1:400