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Сигналы / MetaTrader 5 / FAFA
Muhammad Zahran Rahmadi Putra

FAFA

Muhammad Zahran Rahmadi Putra
Muhammad Zahran Rahmadi Putra

Muhammad Zahran Rahmadi Putra

3 (8)
Welcome to my profile. Please let me introduce my self, Muhammad Zahran Rahmadi. I am a developer and programmer of EA Trading Bot (EA Forex).
Now i will introduce to you the forex EA that i created.
1 продукт 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 800 USD в месяц
прирост с 2026 338%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
356
Прибыльных трейдов:
307 (86.23%)
Убыточных трейдов:
49 (13.76%)
Лучший трейд:
176.33 USD
Худший трейд:
-168.71 USD
Общая прибыль:
1 817.29 USD (96 831 pips)
Общий убыток:
-783.08 USD (39 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (283.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
399.59 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
14.53%
Макс. загрузка депозита:
10.50%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
262 (73.60%)
Коротких трейдов:
94 (26.40%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
5.92 USD
Средний убыток:
-15.98 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-88.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-385.22 USD (4)
Прирост в месяц:
18.04%
Годовой прогноз:
218.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
385.36 USD (26.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.88% (32.34 USD)
По эквити:
4.40% (27.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 356
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 58K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.33 USD
Худший трейд: -169 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +283.31 USD
Макс. убыток в серии: -88.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 3445
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsAU-Live
1.88 × 232
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real3
2.83 × 18
еще 103...
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Нет отзывов
2026.07.15 16:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 12:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.18 14:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.12 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.11 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.28 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.24 19:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.24 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 18:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.24 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.12 18:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.09 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.06 13:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.06 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.06 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FAFA
800 USD в месяц
338%
0
0
USD
745
USD
22
100%
356
86%
15%
2.32
2.91
USD
5%
1:400
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