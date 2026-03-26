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CTF CopyTrading

CTF 7

CTF CopyTrading
CTF CopyTrading

CTF CopyTrading

2 темы 18 комментариев
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 17%
RoboForex-ECN-3
1:500

Провайдер ожидает регистрации продавцом

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 245
Прибыльных трейдов:
819 (65.78%)
Убыточных трейдов:
426 (34.22%)
Лучший трейд:
50.60 EUR
Худший трейд:
-13.57 EUR
Общая прибыль:
963.02 EUR (734 588 pips)
Общий убыток:
-483.10 EUR (470 020 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
107.94 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
75.28%
Макс. загрузка депозита:
79.45%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
5.65
Длинных трейдов:
600 (48.19%)
Коротких трейдов:
645 (51.81%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
1.18 EUR
Средний убыток:
-1.13 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-84.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-84.91 EUR (10)
Прирост в месяц:
1.65%
Годовой прогноз:
20.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.59 EUR
Максимальная:
84.91 EUR (8.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.59% (29.95 EUR)
По эквити:
42.81% (257.25 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 463
.DE40Cash 405
.USTECHCash 377
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash 208
.DE40Cash 194
.USTECHCash 146
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash 73K
.DE40Cash 117K
.USTECHCash 75K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.60 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +9.32 EUR
Макс. убыток в серии: -84.91 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The Account is Designed for the Highest possible Security and is equipped with many functions e.g, News Filter, Volatilityfilter. To subscribe, you need an MT4 ECN account with a minimum deposit of 300 Dollar.


Нет отзывов
2026.08.05 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 13:56
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
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