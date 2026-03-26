Провайдер ожидает регистрации продавцом
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 245
Прибыльных трейдов:
819 (65.78%)
Убыточных трейдов:
426 (34.22%)
Лучший трейд:
50.60 EUR
Худший трейд:
-13.57 EUR
Общая прибыль:
963.02 EUR (734 588 pips)
Общий убыток:
-483.10 EUR (470 020 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
107.94 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
75.28%
Макс. загрузка депозита:
79.45%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
5.65
Длинных трейдов:
600 (48.19%)
Коротких трейдов:
645 (51.81%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
1.18 EUR
Средний убыток:
-1.13 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-84.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-84.91 EUR (10)
Прирост в месяц:
1.65%
Годовой прогноз:
20.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.59 EUR
Максимальная:
84.91 EUR (8.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.59% (29.95 EUR)
По эквити:
42.81% (257.25 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|463
|.DE40Cash
|405
|.USTECHCash
|377
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|208
|.DE40Cash
|194
|.USTECHCash
|146
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|73K
|.DE40Cash
|117K
|.USTECHCash
|75K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.60 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +9.32 EUR
Макс. убыток в серии: -84.91 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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