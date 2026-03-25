- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
265 (71.81%)
Убыточных трейдов:
104 (28.18%)
Лучший трейд:
302.61 USD
Худший трейд:
-218.60 USD
Общая прибыль:
4 310.99 USD (203 698 pips)
Общий убыток:
-3 085.17 USD (127 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (387.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
608.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
11.64%
Макс. загрузка депозита:
61.77%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
168 (45.53%)
Коротких трейдов:
201 (54.47%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
3.32 USD
Средняя прибыль:
16.27 USD
Средний убыток:
-29.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-261.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-323.84 USD (4)
Прирост в месяц:
20.94%
Годовой прогноз:
254.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.32 USD
Максимальная:
449.42 USD (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.04% (449.26 USD)
По эквити:
33.45% (459.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|369
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|76K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +302.61 USD
Худший трейд: -219 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +387.39 USD
Макс. убыток в серии: -261.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
79%
1
1.4K
USD
USD
1.6K
USD
USD
21
99%
369
71%
12%
1.39
3.32
USD
USD
33%
1:500