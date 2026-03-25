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Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid GP Vantage
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid GP Vantage

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
Надежность
21 неделя
1 / 1.4K USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 79%
VantageMarkets-Live 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
265 (71.81%)
Убыточных трейдов:
104 (28.18%)
Лучший трейд:
302.61 USD
Худший трейд:
-218.60 USD
Общая прибыль:
4 310.99 USD (203 698 pips)
Общий убыток:
-3 085.17 USD (127 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (387.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
608.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
11.64%
Макс. загрузка депозита:
61.77%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
168 (45.53%)
Коротких трейдов:
201 (54.47%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
3.32 USD
Средняя прибыль:
16.27 USD
Средний убыток:
-29.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-261.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-323.84 USD (4)
Прирост в месяц:
20.94%
Годовой прогноз:
254.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.32 USD
Максимальная:
449.42 USD (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.04% (449.26 USD)
По эквити:
33.45% (459.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 369
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +302.61 USD
Худший трейд: -219 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +387.39 USD
Макс. убыток в серии: -261.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 00:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 18:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.10 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.10 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid GP Vantage
99 USD в месяц
79%
1
1.4K
USD
1.6K
USD
21
99%
369
71%
12%
1.39
3.32
USD
33%
1:500
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