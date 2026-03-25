- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
381
盈利交易:
274 (71.91%)
亏损交易:
107 (28.08%)
最好交易:
302.61 USD
最差交易:
-218.60 USD
毛利:
4 375.77 USD (205 943 pips)
毛利亏损:
-3 249.00 USD (133 512 pips)
最大连续赢利:
35 (428.35 USD)
最大连续盈利:
608.16 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
11.64%
最大入金加载:
61.77%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.51
长期交易:
180 (47.24%)
短期交易:
201 (52.76%)
利润因子:
1.35
预期回报:
2.96 USD
平均利润:
15.97 USD
平均损失:
-30.36 USD
最大连续失误:
6 (-261.27 USD)
最大连续亏损:
-323.84 USD (4)
每月增长:
7.24%
年度预测:
87.83%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
50.32 USD
最大值:
449.42 USD (7.02%)
相对跌幅:
结余:
27.04% (449.26 USD)
净值:
33.45% (459.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|381
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|72K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +302.61 USD
最差交易: -219 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +428.35 USD
最大连续亏损: -261.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
67%
1
1.3K
USD
USD
1.5K
USD
USD
21
99%
381
71%
12%
1.34
2.96
USD
USD
33%
1:500