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Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
263 (56.07%)
Убыточных трейдов:
206 (43.92%)
Лучший трейд:
1 174.21 USD
Худший трейд:
-467.83 USD
Общая прибыль:
15 336.01 USD (552 119 pips)
Общий убыток:
-10 126.45 USD (373 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 395.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 395.47 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
14.88%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
181 (38.59%)
Коротких трейдов:
288 (61.41%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
11.11 USD
Средняя прибыль:
58.31 USD
Средний убыток:
-49.16 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 558.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 558.51 USD (23)
Прирост в месяц:
4.29%
Годовой прогноз:
52.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 357.90 USD
Максимальная:
2 317.59 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.32% (1 641.00 USD)
По эквити:
7.31% (771.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|178K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 174.21 USD
Худший трейд: -468 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 395.47 USD
Макс. убыток в серии: -1 558.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
43 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
20
100%
469
56%
15%
1.51
11.11
USD
USD
15%
1:500