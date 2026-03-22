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Сигналы / MetaTrader 5 / PG2000 Portfolio
Kai Fung Leung

PG2000 Portfolio

Kai Fung Leung
Kai Fung Leung

Kai Fung Leung

5 (1)
6 сигналов 1 тема 4 комментария
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 43 USD в месяц
прирост с 2026 52%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
263 (56.07%)
Убыточных трейдов:
206 (43.92%)
Лучший трейд:
1 174.21 USD
Худший трейд:
-467.83 USD
Общая прибыль:
15 336.01 USD (552 119 pips)
Общий убыток:
-10 126.45 USD (373 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 395.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 395.47 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
14.88%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
181 (38.59%)
Коротких трейдов:
288 (61.41%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
11.11 USD
Средняя прибыль:
58.31 USD
Средний убыток:
-49.16 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 558.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 558.51 USD (23)
Прирост в месяц:
4.29%
Годовой прогноз:
52.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 357.90 USD
Максимальная:
2 317.59 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.32% (1 641.00 USD)
По эквити:
7.31% (771.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 178K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 174.21 USD
Худший трейд: -468 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 395.47 USD
Макс. убыток в серии: -1 558.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Нет отзывов
2026.08.05 10:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 03:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 00:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.15 05:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 00:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.06 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.05 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.05 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PG2000 Portfolio
43 USD в месяц
52%
0
0
USD
15K
USD
20
100%
469
56%
15%
1.51
11.11
USD
15%
1:500
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