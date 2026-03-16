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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Flare
Thanh Huong Phan

Gold Flare

Thanh Huong Phan
Thanh Huong Phan

Thanh Huong Phan

0 отзывов
74 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
Tickmill-Live08
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
168 (74.00%)
Убыточных трейдов:
59 (25.99%)
Лучший трейд:
77.92 USD
Худший трейд:
-104.46 USD
Общая прибыль:
1 395.03 USD (59 411 pips)
Общий убыток:
-1 198.12 USD (55 540 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (196.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.20 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
84.45%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
150 (66.08%)
Коротких трейдов:
77 (33.92%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
8.30 USD
Средний убыток:
-20.31 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-660.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-660.45 USD (8)
Прирост в месяц:
-69.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.99 USD
Максимальная:
660.45 USD (48.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.32% (660.45 USD)
По эквити:
55.56% (521.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 197
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.92 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +196.20 USD
Макс. убыток в серии: -660.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
еще 30...
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GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.

It combines RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.

  Smart Features:

  * Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)

* Dual confirmation with RSI + MACD

* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot

* Intelligent Martingale progression with total-profit closure

* Automatic drawdown protection and order management

 

🎯 **Goal:**

To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.


Нет отзывов
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged on the signal account
2026.07.27 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 07:18
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 02:14
No swaps are charged
2026.07.21 02:14
No swaps are charged
2026.07.21 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 11:07
No swaps are charged on the signal account
2026.07.15 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged on the signal account
2026.06.30 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 20:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.04 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Flare
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
279
USD
74
100%
227
74%
0%
1.16
0.87
USD
70%
1:500
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