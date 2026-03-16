- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
227
盈利交易:
168 (74.00%)
亏损交易:
59 (25.99%)
最好交易:
77.92 USD
最差交易:
-104.46 USD
毛利:
1 395.03 USD (59 411 pips)
毛利亏损:
-1 198.12 USD (55 540 pips)
最大连续赢利:
29 (196.20 USD)
最大连续盈利:
196.20 USD (29)
夏普比率:
0.07
交易活动:
0.11%
最大入金加载:
84.45%
最近交易:
23 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.30
长期交易:
150 (66.08%)
短期交易:
77 (33.92%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
8.30 USD
平均损失:
-20.31 USD
最大连续失误:
8 (-660.45 USD)
最大连续亏损:
-660.45 USD (8)
每月增长:
-70.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.99 USD
最大值:
660.45 USD (48.13%)
相对跌幅:
结余:
70.32% (660.45 USD)
净值:
55.56% (521.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|197
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.92 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +196.20 USD
最大连续亏损: -660.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
Smart Features:
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-17%
0
0
USD
USD
279
USD
USD
74
100%
227
74%
0%
1.16
0.87
USD
USD
70%
1:500