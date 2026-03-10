- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 182
Прибыльных трейдов:
985 (83.33%)
Убыточных трейдов:
197 (16.67%)
Лучший трейд:
17.41 USD
Худший трейд:
-33.17 USD
Общая прибыль:
4 208.07 USD (199 980 pips)
Общий убыток:
-2 409.71 USD (94 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (393.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
393.16 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
99.57%
Макс. загрузка депозита:
1.64%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.47
Длинных трейдов:
536 (45.35%)
Коротких трейдов:
646 (54.65%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
1.52 USD
Средняя прибыль:
4.27 USD
Средний убыток:
-12.23 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-125.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.32 USD (20)
Прирост в месяц:
6.04%
Годовой прогноз:
73.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.14 USD
Максимальная:
156.80 USD (1.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.56% (156.35 USD)
По эквити:
6.39% (627.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|731
|AUDCADxx
|451
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|699
|AUDCADxx
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|43K
|AUDCADxx
|63K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.41 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +393.16 USD
Макс. убыток в серии: -125.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
22
100%
1 182
83%
100%
1.74
1.52
USD
USD
6%
1:500