Сигналы / Cuanin M893531
К сожалению, сигнал Cuanin M893531 отключен и недоступен.
Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.Выбрать новый сигнал
Вы можете ознакомиться с другими сигналами Yusuf Al Rasyid Dahlan:
- Прирост
- 102%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 44
- Трейды
- 173
- Прибыльные
- 59%
- Профит фактор
- 1.27
- Макс. просадка
- 45%
- Прирост
- 75%
- Подписчики
- 0
- Недели
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- 70%
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- Макс. просадка
- 33%
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- 43%
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- 0
- Недели
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- 453
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- 73%
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- 38%
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- 0
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- 70%
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- Макс. просадка
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- Недели
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- 72%
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- Макс. просадка
- 10%
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- 32%
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- 0
- Недели
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- 345
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- 71%
- Профит фактор
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- Макс. просадка
- 16%
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- 0
- Недели
- 43
- Трейды
- 461
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- 75%
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- 0
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- 30
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- 326
- Прибыльные
- 69%
- Профит фактор
- 1.93
- Макс. просадка
- 17%
- Прирост
- 52%
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- 0
- Недели
- 48
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- 208
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- 62%
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Либо выбрать из других сигналов для MetaTrader 4:
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При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.