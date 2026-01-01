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Сигналы / Cuanin M893531
404

К сожалению, сигнал Cuanin M893531 отключен и недоступен.

Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

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Вы можете ознакомиться с другими сигналами Yusuf Al Rasyid Dahlan:

Cuanin Daily Breakout 6
Прирост
102%
Подписчики
0
Недели
44
Трейды
173
Прибыльные
59%
Профит фактор
1.27
Макс. просадка
45%
Cuanin AUDCAD T176679
Прирост
75%
Подписчики
0
Недели
31
Трейды
335
Прибыльные
70%
Профит фактор
1.99
Макс. просадка
33%
Cuanin AUDCAD 3
Прирост
43%
Подписчики
0
Недели
48
Трейды
453
Прибыльные
73%
Профит фактор
2.59
Макс. просадка
7%
Cuanin AUDCAD V046525t
Прирост
38%
Подписчики
0
Недели
26
Трейды
297
Прибыльные
70%
Профит фактор
2.12
Макс. просадка
15%
Cuanin AUDCAD V599804
Прирост
36%
Подписчики
0
Недели
28
Трейды
343
Прибыльные
72%
Профит фактор
2.63
Макс. просадка
10%
Cuanin AUDCAD 20k
Прирост
32%
Подписчики
0
Недели
34
Трейды
345
Прибыльные
71%
Профит фактор
1.95
Макс. просадка
16%
Cuanin AUDCAD
Прирост
53%
Подписчики
0
Недели
43
Трейды
461
Прибыльные
75%
Профит фактор
2.36
Макс. просадка
14%
Cuanin AUDCAD T178419
Прирост
29%
Подписчики
0
Недели
30
Трейды
326
Прибыльные
69%
Профит фактор
1.93
Макс. просадка
17%
Cuanin Daily Breakout 5
Прирост
52%
Подписчики
0
Недели
48
Трейды
208
Прибыльные
62%
Профит фактор
1.16
Макс. просадка
50%
Cuanin AUDCAD T284538
Прирост
18%
Подписчики
0
Недели
17
Трейды
133
Прибыльные
70%
Профит фактор
2.38
Макс. просадка
8%

Либо выбрать из других сигналов для MetaTrader 4:

UpFuji MT4
Прирост
282%
Подписчики
10
Недели
150
Трейды
1660
Прибыльные
73%
Профит фактор
1.90
Макс. просадка
27%
Kenni Trades Gold Breakout
Прирост
3 432%
Подписчики
21
Недели
67
Трейды
790
Прибыльные
62%
Профит фактор
2.16
Макс. просадка
28%
ATong
Прирост
9 606%
Подписчики
21
Недели
277
Трейды
8214
Прибыльные
76%
Профит фактор
1.58
Макс. просадка
28%
R Factor Mean Reversal
Прирост
2 789%
Подписчики
1
Недели
341
Трейды
33344
Прибыльные
68%
Профит фактор
1.21
Макс. просадка
41%
Scalp IC Markets ECN
Прирост
8 275%
Подписчики
2
Недели
365
Трейды
2527
Прибыльные
71%
Профит фактор
1.88
Макс. просадка
38%
Niguru GBP
Прирост
21 355%
Подписчики
1
Недели
179
Трейды
2029
Прибыльные
87%
Профит фактор
1.45
Макс. просадка
39%
Turtle One
Прирост
429%
Подписчики
10
Недели
84
Трейды
549
Прибыльные
76%
Профит фактор
1.41
Макс. просадка
27%
AgiFX 6
Прирост
2 271%
Подписчики
1
Недели
183
Трейды
997
Прибыльные
74%
Профит фактор
3.62
Макс. просадка
14%
SERONGGA
Прирост
2 554%
Подписчики
13
Недели
36
Трейды
232
Прибыльные
52%
Профит фактор
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Макс. просадка
39%
MCA100
Прирост
2 210%
Подписчики
12
Недели
143
Трейды
406
Прибыльные
57%
Профит фактор
1.65
Макс. просадка
35%

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