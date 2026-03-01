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Lo Thi Mai Loan

AI Aurum Pivot LIVE

Lo Thi Mai Loan
Lo Thi Mai Loan

Lo Thi Mai Loan

4.6 (277)
Присоединяйтесь к моему публичному чату MQL5: https://www.mql5.com/en/messages/03bc48d6988ddc01
5 продуктов 14 сигналов 3 кода 3 комментария
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 149 USD в месяц
прирост с 2026 172%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
43 (53.75%)
Убыточных трейдов:
37 (46.25%)
Лучший трейд:
134.52 USD
Худший трейд:
-38.84 USD
Общая прибыль:
1 289.73 USD (104 018 pips)
Общий убыток:
-530.60 USD (39 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (227.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.04 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
1.95%
Макс. загрузка депозита:
3.32%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
12.02
Длинных трейдов:
41 (51.25%)
Коротких трейдов:
39 (48.75%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
9.49 USD
Средняя прибыль:
29.99 USD
Средний убыток:
-14.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-36.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.17 USD (3)
Прирост в месяц:
0.41%
Годовой прогноз:
4.93%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.80 USD
Максимальная:
63.17 USD (7.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.58% (60.77 USD)
По эквити:
2.32% (35.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 759
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 65K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +134.52 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +227.04 USD
Макс. убыток в серии: -36.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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This is AI AURUM PIVOT EA 

Changed H2 -> Daily default setting from 2026/03/09
Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 01:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 05:46
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 11:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.27 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.24 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.12 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.08 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.06 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI Aurum Pivot LIVE
149 USD в месяц
172%
0
0
USD
1.6K
USD
31
86%
80
53%
2%
2.43
9.49
USD
9%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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