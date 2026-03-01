- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
43 (53.75%)
Убыточных трейдов:
37 (46.25%)
Лучший трейд:
134.52 USD
Худший трейд:
-38.84 USD
Общая прибыль:
1 289.73 USD (104 018 pips)
Общий убыток:
-530.60 USD (39 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (227.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.04 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
1.95%
Макс. загрузка депозита:
3.32%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
12.02
Длинных трейдов:
41 (51.25%)
Коротких трейдов:
39 (48.75%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
9.49 USD
Средняя прибыль:
29.99 USD
Средний убыток:
-14.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-36.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.17 USD (3)
Прирост в месяц:
0.41%
Годовой прогноз:
4.93%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.80 USD
Максимальная:
63.17 USD (7.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.58% (60.77 USD)
По эквити:
2.32% (35.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|759
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +134.52 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +227.04 USD
Макс. убыток в серии: -36.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
This is AI AURUM PIVOT EA
Changed H2 -> Daily default setting from 2026/03/09
Changed H2 -> Daily default setting from 2026/03/09
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
149 USD в месяц
172%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
31
86%
80
53%
2%
2.43
9.49
USD
USD
9%
1:500