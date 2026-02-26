- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 894
Прибыльных трейдов:
3 328 (85.46%)
Убыточных трейдов:
566 (14.54%)
Лучший трейд:
105.68 USD
Худший трейд:
-29.99 USD
Общая прибыль:
4 171.06 USD (295 778 pips)
Общий убыток:
-2 391.92 USD (231 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
133 (84.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
134.71 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.69
Длинных трейдов:
2 135 (54.83%)
Коротких трейдов:
1 759 (45.17%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.25 USD
Средний убыток:
-4.23 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-75.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.41 USD (5)
Прирост в месяц:
1.63%
Годовой прогноз:
19.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
113.41 USD (1.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.21% (113.41 USD)
По эквити:
7.22% (674.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|2093
|AUDCAD
|1589
|NZDCAD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|306
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|273
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|39K
|NZDCAD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +105.68 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +84.71 USD
Макс. убыток в серии: -75.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
24
100%
3 894
85%
100%
1.74
0.46
USD
USD
7%
1:500