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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Rush Pilot2
Jeremy Lloyd Dancer

Gold Rush Pilot2

Jeremy Lloyd Dancer
Jeremy Lloyd Dancer

Jeremy Lloyd Dancer

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 -68%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
111 (60.00%)
Убыточных трейдов:
74 (40.00%)
Лучший трейд:
42.75 USD
Худший трейд:
-156.65 USD
Общая прибыль:
789.82 USD (50 723 pips)
Общий убыток:
-1 471.91 USD (83 417 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (303.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
303.88 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
29.37%
Макс. загрузка депозита:
48.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.77
Длинных трейдов:
83 (44.86%)
Коротких трейдов:
102 (55.14%)
Профит фактор:
0.54
Мат. ожидание:
-3.69 USD
Средняя прибыль:
7.12 USD
Средний убыток:
-19.89 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-269.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-691.78 USD (10)
Прирост в месяц:
-67.02%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
687.62 USD
Максимальная:
883.61 USD (73.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.88% (883.61 USD)
По эквити:
45.52% (343.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.i# 138
EURUSD# 16
USDJPY# 13
SILVER.i# 9
AUDUSD# 7
EURNZD# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.i# -672
EURUSD# 152
USDJPY# -64
SILVER.i# -5
AUDUSD# -109
EURNZD# 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.i# -33K
EURUSD# 5.2K
USDJPY# -3.5K
SILVER.i# -90
AUDUSD# -3.6K
EURNZD# 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.75 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +303.88 USD
Макс. убыток в серии: -269.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Нет отзывов
2026.08.05 16:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.10 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.18 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 16:09
No swaps are charged on the signal account
2026.05.13 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.22 03:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Rush Pilot2
49 USD в месяц
-68%
0
0
USD
318
USD
26
0%
185
60%
29%
0.53
-3.69
USD
74%
1:500
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