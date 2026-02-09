- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
111 (60.00%)
Убыточных трейдов:
74 (40.00%)
Лучший трейд:
42.75 USD
Худший трейд:
-156.65 USD
Общая прибыль:
789.82 USD (50 723 pips)
Общий убыток:
-1 471.91 USD (83 417 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (303.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
303.88 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
29.37%
Макс. загрузка депозита:
48.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.77
Длинных трейдов:
83 (44.86%)
Коротких трейдов:
102 (55.14%)
Профит фактор:
0.54
Мат. ожидание:
-3.69 USD
Средняя прибыль:
7.12 USD
Средний убыток:
-19.89 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-269.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-691.78 USD (10)
Прирост в месяц:
-67.02%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
687.62 USD
Максимальная:
883.61 USD (73.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.88% (883.61 USD)
По эквити:
45.52% (343.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.i#
|138
|EURUSD#
|16
|USDJPY#
|13
|SILVER.i#
|9
|AUDUSD#
|7
|EURNZD#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.i#
|-672
|EURUSD#
|152
|USDJPY#
|-64
|SILVER.i#
|-5
|AUDUSD#
|-109
|EURNZD#
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.i#
|-33K
|EURUSD#
|5.2K
|USDJPY#
|-3.5K
|SILVER.i#
|-90
|AUDUSD#
|-3.6K
|EURNZD#
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.75 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +303.88 USD
Макс. убыток в серии: -269.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-68%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
26
0%
185
60%
29%
0.53
-3.69
USD
USD
74%
1:500