信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Practice Makes Perfect3
Jeremy Lloyd Dancer

Practice Makes Perfect3

Jeremy Lloyd Dancer
Jeremy Lloyd Dancer

Jeremy Lloyd Dancer

1 主题 1 评论
0条评论
27
0 / 0 USD
增长自 2026 -63%
XMGlobal-MT5 4
1:500

订阅将在交易开始时启用

查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
188
盈利交易:
114 (60.63%)
亏损交易:
74 (39.36%)
最好交易:
42.75 USD
最差交易:
-156.65 USD
毛利:
831.46 USD (54 887 pips)
毛利亏损:
-1 471.91 USD (83 417 pips)
最大连续赢利:
33 (303.88 USD)
最大连续盈利:
303.88 USD (33)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
48.43%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.72
长期交易:
86 (45.74%)
短期交易:
102 (54.26%)
利润因子:
0.56
预期回报:
-3.41 USD
平均利润:
7.29 USD
平均损失:
-19.89 USD
最大连续失误:
14 (-269.57 USD)
最大连续亏损:
-691.78 USD (10)
每月增长:
-64.00%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
687.62 USD
最大值:
883.61 USD (73.88%)
相对跌幅:
结余:
73.88% (883.61 USD)
净值:
45.52% (343.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD.i# 141
EURUSD# 16
USDJPY# 13
SILVER.i# 9
AUDUSD# 7
EURNZD# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD.i# -630
EURUSD# 152
USDJPY# -64
SILVER.i# -5
AUDUSD# -109
EURNZD# 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD.i# -29K
EURUSD# 5.2K
USDJPY# -3.5K
SILVER.i# -90
AUDUSD# -3.6K
EURNZD# 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.75 USD
最差交易: -157 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +303.88 USD
最大连续亏损: -269.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

To join my Forex coaching program, please register on my website: https://www.strive2b1fx.com/packages

 

This is a link to my private group on Facebook, and the best way to contact me: https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx

 

To learn more about my forex program, please watch this video:

https://youtu.be/dC9r8O0rpno?si=qVR97pGXclI1S0kw

Please don't copy this account.  This is one of my test accounts that I use for test purposes.  I don't trade demo accounts I use small

live accounts instead.

没有评论
2026.08.05 16:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.10 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.18 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 16:09
No swaps are charged on the signal account
2026.05.13 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.22 03:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册