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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
188
盈利交易:
114 (60.63%)
亏损交易:
74 (39.36%)
最好交易:
42.75 USD
最差交易:
-156.65 USD
毛利:
831.46 USD (54 887 pips)
毛利亏损:
-1 471.91 USD (83 417 pips)
最大连续赢利:
33 (303.88 USD)
最大连续盈利:
303.88 USD (33)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
48.43%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.72
长期交易:
86 (45.74%)
短期交易:
102 (54.26%)
利润因子:
0.56
预期回报:
-3.41 USD
平均利润:
7.29 USD
平均损失:
-19.89 USD
最大连续失误:
14 (-269.57 USD)
最大连续亏损:
-691.78 USD (10)
每月增长:
-64.00%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
687.62 USD
最大值:
883.61 USD (73.88%)
相对跌幅:
结余:
73.88% (883.61 USD)
净值:
45.52% (343.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.i#
|141
|EURUSD#
|16
|USDJPY#
|13
|SILVER.i#
|9
|AUDUSD#
|7
|EURNZD#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.i#
|-630
|EURUSD#
|152
|USDJPY#
|-64
|SILVER.i#
|-5
|AUDUSD#
|-109
|EURNZD#
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.i#
|-29K
|EURUSD#
|5.2K
|USDJPY#
|-3.5K
|SILVER.i#
|-90
|AUDUSD#
|-3.6K
|EURNZD#
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.75 USD
最差交易: -157 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +303.88 USD
最大连续亏损: -269.57 USD
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无数据
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