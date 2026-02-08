- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
168 (74.66%)
Убыточных трейдов:
57 (25.33%)
Лучший трейд:
310.89 USD
Худший трейд:
-20.86 USD
Общая прибыль:
2 011.27 USD (133 895 pips)
Общий убыток:
-217.80 USD (18 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (596.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
596.96 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
99.59%
Макс. загрузка депозита:
21.70%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
74.57
Длинных трейдов:
106 (47.11%)
Коротких трейдов:
119 (52.89%)
Профит фактор:
9.23
Мат. ожидание:
7.97 USD
Средняя прибыль:
11.97 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-12.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.86 USD (1)
Прирост в месяц:
36.62%
Годовой прогноз:
444.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.05 USD (1.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.72% (20.92 USD)
По эквити:
40.29% (278.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|153
|GBPUSD
|67
|USDCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|628
|USDCHF
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|72K
|GBPUSD
|43K
|USDCHF
|954
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +310.89 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +596.96 USD
Макс. убыток в серии: -12.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2TradeSVG-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Ручная торговля. Технический анализ. Используется стоп-лосс. Риск низкий.
Для копирования лучше использовать ECN-счет или аналогичный с минимальными спредами.
Частота совершения сделок зависит от рынка, если нет сделок, значит не было достойной точки входа.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
630%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
27
0%
225
74%
100%
9.23
7.97
USD
USD
40%
1:500