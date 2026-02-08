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Sergey Troitskiy

OVER HORIZON 4

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交易:
229
盈利交易:
171 (74.67%)
亏损交易:
58 (25.33%)
最好交易:
310.89 USD
最差交易:
-28.49 USD
毛利:
2 068.17 USD (139 901 pips)
毛利亏损:
-246.29 USD (20 795 pips)
最大连续赢利:
29 (596.96 USD)
最大连续盈利:
596.96 USD (29)
夏普比率:
0.26
交易活动:
99.59%
最大入金加载:
21.70%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
13 天
采收率:
63.95
长期交易:
108 (47.16%)
短期交易:
121 (52.84%)
利润因子:
8.40
预期回报:
7.96 USD
平均利润:
12.09 USD
平均损失:
-4.25 USD
最大连续失误:
10 (-12.81 USD)
最大连续亏损:
-28.49 USD (1)
每月增长:
36.77%
年度预测:
446.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.49 USD (1.37%)
相对跌幅:
结余:
3.72% (20.92 USD)
净值:
40.29% (278.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 155
GBPUSD 69
USDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 632
USDCHF 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 75K
GBPUSD 43K
USDCHF 954
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
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最好交易: +310.89 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +596.96 USD
最大连续亏损: -12.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2TradeSVG-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Manual trading. Technical analysis. Stop Loss is used. The risk is low. 

For copying, it is better to use an ECN account or a similar one with minimal spreads.

The frequency of trades depends on the market, if there are no trades, then there was no decent entry point.


没有评论
2026.07.24 10:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.19 06:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 14:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.12 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 12:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.10 21:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 13:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.06 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.06 11:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
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