СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TMGM0854
Wei Zhou

TMGM0854

Wei Zhou
Wei Zhou

Wei Zhou

2000年开始接触K线，一直在追求交易安全的模型，别人谈利润，我思考回撤；别人讲指标如何好用，我在考虑指标为何失效
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 14%
TradeMaxGlobal-Live12
1:25
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
126 (80.76%)
Убыточных трейдов:
30 (19.23%)
Лучший трейд:
148.08 USD
Худший трейд:
-161.92 USD
Общая прибыль:
1 791.00 USD (95 489 pips)
Общий убыток:
-1 206.45 USD (58 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (544.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
544.28 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.35%
Макс. загрузка депозита:
17.61%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.04
Длинных трейдов:
60 (38.46%)
Коротких трейдов:
96 (61.54%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
3.75 USD
Средняя прибыль:
14.21 USD
Средний убыток:
-40.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-118.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.92 USD (1)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.02%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.88 USD
Максимальная:
192.02 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.45% (192.02 USD)
По эквити:
1.90% (88.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 585
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.08 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +544.28 USD
Макс. убыток в серии: -118.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 17:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.02 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.02 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.02 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 11:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.26 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.25 11:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.08 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.03 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.19 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.18 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.04 19:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.38% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TMGM0854
99 USD в месяц
14%
0
0
USD
4.9K
USD
45
89%
156
80%
3%
1.48
3.75
USD
4%
1:25
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.