- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
126 (80.76%)
Убыточных трейдов:
30 (19.23%)
Лучший трейд:
148.08 USD
Худший трейд:
-161.92 USD
Общая прибыль:
1 791.00 USD (95 489 pips)
Общий убыток:
-1 206.45 USD (58 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (544.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
544.28 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.35%
Макс. загрузка депозита:
17.61%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.04
Длинных трейдов:
60 (38.46%)
Коротких трейдов:
96 (61.54%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
3.75 USD
Средняя прибыль:
14.21 USD
Средний убыток:
-40.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-118.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.92 USD (1)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.02%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.88 USD
Максимальная:
192.02 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.45% (192.02 USD)
По эквити:
1.90% (88.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.08 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +544.28 USD
Макс. убыток в серии: -118.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
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TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
45
89%
156
80%
3%
1.48
3.75
USD
USD
4%
1:25