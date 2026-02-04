- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
158
盈利交易:
128 (81.01%)
亏损交易:
30 (18.99%)
最好交易:
148.08 USD
最差交易:
-161.92 USD
毛利:
1 796.81 USD (96 068 pips)
毛利亏损:
-1 206.45 USD (58 898 pips)
最大连续赢利:
24 (544.28 USD)
最大连续盈利:
544.28 USD (24)
夏普比率:
0.11
交易活动:
3.35%
最大入金加载:
17.61%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.07
长期交易:
61 (38.61%)
短期交易:
97 (61.39%)
利润因子:
1.49
预期回报:
3.74 USD
平均利润:
14.04 USD
平均损失:
-40.22 USD
最大连续失误:
2 (-118.42 USD)
最大连续亏损:
-161.92 USD (1)
每月增长:
1.03%
年度预测:
12.46%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
98.88 USD
最大值:
192.02 USD (4.45%)
相对跌幅:
结余:
4.45% (192.02 USD)
净值:
1.90% (88.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|590
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.08 USD
最差交易: -162 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +544.28 USD
最大连续亏损: -118.42 USD
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
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杠杆
每月99 USD
15%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
45
88%
158
81%
3%
1.48
3.74
USD
USD
4%
1:25