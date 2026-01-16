- Прирост
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.36 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
29.06 USD (1 629 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (29.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.37
Торговая активность:
4.84%
Макс. загрузка депозита:
54.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.81 USD
Средняя прибыль:
5.81 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
29.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
8.12% (8.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +11.36 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +29.06 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
