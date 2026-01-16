- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
5 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
11.36 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
29.06 USD (1 629 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
5 (29.06 USD)
最大连续盈利:
29.06 USD (5)
夏普比率:
1.37
交易活动:
4.84%
最大入金加载:
54.53%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
5 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.81 USD
平均利润:
5.81 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
29.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
8.12% (8.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
0%
5
100%
5%
n/a
5.81
USD
USD
8%
1:500