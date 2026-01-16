- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
11.36 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
29.06 USD (1 629 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
5 (29.06 USD)
最大連続利益:
29.06 USD (5)
シャープレシオ:
1.37
取引アクティビティ:
4.84%
最大入金額:
54.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
5.81 USD
平均利益:
5.81 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
29.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
8.12% (8.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.36 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +29.06 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
0%
5
100%
5%
n/a
5.81
USD
USD
8%
1:500