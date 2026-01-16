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Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG ENEJ B
Quan Hui Guo

HedGinG ENEJ B

Quan Hui Guo
Quan Hui Guo

Quan Hui Guo

本人是一个自由交易员，欢迎指导。
2 темы
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 1 164%
ECMarkets-Live03
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 251
Прибыльных трейдов:
751 (60.03%)
Убыточных трейдов:
500 (39.97%)
Лучший трейд:
70.90 USD
Худший трейд:
-76.26 USD
Общая прибыль:
4 279.70 USD (315 842 pips)
Общий убыток:
-2 367.30 USD (241 537 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (26.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.44 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
96.95%
Макс. загрузка депозита:
41.33%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.25
Длинных трейдов:
610 (48.76%)
Коротких трейдов:
641 (51.24%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
5.70 USD
Средний убыток:
-4.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-17.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.26 USD (1)
Прирост в месяц:
3.44%
Годовой прогноз:
45.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 USD
Максимальная:
125.44 USD (9.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.79% (125.44 USD)
По эквити:
70.05% (633.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 635
EURJPY 616
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 990
EURJPY 922
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 48K
EURJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.90 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +26.93 USD
Макс. убыток в серии: -17.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

此账户创建于2025年10月08日！入金200U，出金700U！

This account was created on Oct 08, 2025! Deposit 200U, withdraw 700U!

Нет отзывов
2026.08.10 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 17:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 14:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 23:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 09:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 09:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 21:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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