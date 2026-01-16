Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 251
Прибыльных трейдов:
751 (60.03%)
Убыточных трейдов:
500 (39.97%)
Лучший трейд:
70.90 USD
Худший трейд:
-76.26 USD
Общая прибыль:
4 279.70 USD (315 842 pips)
Общий убыток:
-2 367.30 USD (241 537 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (26.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.44 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
96.95%
Макс. загрузка депозита:
41.33%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.25
Длинных трейдов:
610 (48.76%)
Коротких трейдов:
641 (51.24%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
5.70 USD
Средний убыток:
-4.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-17.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.26 USD (1)
Прирост в месяц:
3.44%
Годовой прогноз:
45.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 USD
Максимальная:
125.44 USD (9.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.79% (125.44 USD)
По эквити:
70.05% (633.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|635
|EURJPY
|616
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|990
|EURJPY
|922
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|48K
|EURJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.90 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +26.93 USD
Макс. убыток в серии: -17.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
此账户创建于2025年10月08日！入金200U，出金700U！
This account was created on Oct 08, 2025! Deposit 200U, withdraw 700U!
Нет отзывов