- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 251
盈利交易:
751 (60.03%)
亏损交易:
500 (39.97%)
最好交易:
70.90 USD
最差交易:
-76.26 USD
毛利:
4 279.70 USD (315 842 pips)
毛利亏损:
-2 367.30 USD (241 537 pips)
最大连续赢利:
14 (26.93 USD)
最大连续盈利:
152.44 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
96.95%
最大入金加载:
41.33%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.25
长期交易:
610 (48.76%)
短期交易:
641 (51.24%)
利润因子:
1.81
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
5.70 USD
平均损失:
-4.73 USD
最大连续失误:
6 (-17.44 USD)
最大连续亏损:
-76.26 USD (1)
每月增长:
2.80%
年度预测:
33.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.25 USD
最大值:
125.44 USD (9.92%)
相对跌幅:
结余:
11.79% (125.44 USD)
净值:
70.05% (633.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|635
|EURJPY
|616
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|990
|EURJPY
|922
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|48K
|EURJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.90 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +26.93 USD
最大连续亏损: -17.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
此账户创建于2025年10月08日！入金200U，出金700U！
This account was created on Oct 08, 2025! Deposit 200U, withdraw 700U!
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 164%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
43
100%
1 251
60%
97%
1.80
1.53
USD
USD
70%
1:500