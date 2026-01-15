- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
28 (90.32%)
Убыточных трейдов:
3 (9.68%)
Лучший трейд:
63.90 USD
Худший трейд:
-85.80 USD
Общая прибыль:
498.89 USD (12 434 pips)
Общий убыток:
-160.05 USD (1 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (389.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
389.99 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
93.62%
Макс. загрузка депозита:
56.98%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.67
Длинных трейдов:
3 (9.68%)
Коротких трейдов:
28 (90.32%)
Профит фактор:
3.12
Мат. ожидание:
10.93 USD
Средняя прибыль:
17.82 USD
Средний убыток:
-53.35 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-74.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.80 USD (1)
Прирост в месяц:
7.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
92.45 USD (1.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (92.45 USD)
По эквити:
7.49% (359.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.z
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.z
|339
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.z
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STPTrading-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
https://t.me/FxFiboChart
Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control
