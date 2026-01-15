- Crescimento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
24 (96.00%)
Negociações com perda:
1 (4.00%)
Melhor negociação:
63.90 USD
Pior negociação:
-85.80 USD
Lucro bruto:
389.99 USD (10 683 pips)
Perda bruta:
-85.80 USD (511 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (389.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
389.99 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
93.62%
Depósito máximo carregado:
56.98%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.55
Negociações longas:
2 (8.00%)
Negociações curtas:
23 (92.00%)
Fator de lucro:
4.55
Valor esperado:
12.17 USD
Lucro médio:
16.25 USD
Perda média:
-85.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-85.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.80 USD (1)
Crescimento mensal:
6.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
85.80 USD (1.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.75% (85.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.49% (359.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.z
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.z
|304
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.z
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STPTrading-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade.
money management and risk control
