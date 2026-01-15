SignaleKategorien
Reza Nuri

FX fibo chart 5

Reza Nuri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 1500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 8%
STPTrading-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
26 (96.29%)
Verlusttrades:
1 (3.70%)
Bester Trade:
63.90 USD
Schlechtester Trade:
-85.80 USD
Bruttoprofit:
452.04 USD (11 488 pips)
Bruttoverlust:
-85.80 USD (511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (389.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
389.99 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
93.62%
Max deposit load:
56.98%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.27
Long-Positionen:
2 (7.41%)
Short-Positionen:
25 (92.59%)
Profit-Faktor:
5.27
Mathematische Gewinnerwartung:
13.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-85.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.80 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
85.80 USD (1.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.75% (85.80 USD)
Kapital:
7.49% (359.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.z 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.z 366
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.z 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +63.90 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +389.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STPTrading-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

https://t.me/FxFiboChart

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
Keine Bewertungen
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
Share of trading days is too low
2026.01.15 11:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.98% of days out of the 102 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 10:41
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.98% of days out of the 102 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 10:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
