Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
16 (66.66%)
Убыточных трейдов:
8 (33.33%)
Лучший трейд:
16.22 USD
Худший трейд:
-3.14 USD
Общая прибыль:
131.57 USD (131 562 pips)
Общий убыток:
-13.57 USD (13 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (30.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
31.97%
Макс. загрузка депозита:
12.12%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
23.94
Длинных трейдов:
19 (79.17%)
Коротких трейдов:
5 (20.83%)
Профит фактор:
9.70
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.93 USD (2)
Прирост в месяц:
18.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.93 USD (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.64% (4.93 USD)
По эквити:
1.05% (7.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
