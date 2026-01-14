СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Teguh 03
Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 03

Filda Teguh Sukma S Ked
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 18%
Exness-MT5Real28
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
16 (66.66%)
Убыточных трейдов:
8 (33.33%)
Лучший трейд:
16.22 USD
Худший трейд:
-3.14 USD
Общая прибыль:
131.57 USD (131 562 pips)
Общий убыток:
-13.57 USD (13 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (30.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
31.97%
Макс. загрузка депозита:
12.12%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
23.94
Длинных трейдов:
19 (79.17%)
Коротких трейдов:
5 (20.83%)
Профит фактор:
9.70
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.93 USD (2)
Прирост в месяц:
18.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.93 USD (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.64% (4.93 USD)
По эквити:
1.05% (7.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.22 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +30.31 USD
Макс. убыток в серии: -4.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Stop
Нет отзывов
2026.01.14 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 12:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Teguh 03
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
772
USD
1
0%
24
66%
32%
9.69
4.92
USD
1%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.