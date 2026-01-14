- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
16 (66.66%)
損失トレード:
8 (33.33%)
ベストトレード:
16.22 USD
最悪のトレード:
-3.14 USD
総利益:
131.57 USD (131 562 pips)
総損失:
-13.57 USD (13 565 pips)
最大連続の勝ち:
5 (30.31 USD)
最大連続利益:
30.31 USD (5)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
31.97%
最大入金額:
12.12%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
23.94
長いトレード:
19 (79.17%)
短いトレード:
5 (20.83%)
プロフィットファクター:
9.70
期待されたペイオフ:
4.92 USD
平均利益:
8.22 USD
平均損失:
-1.70 USD
最大連続の負け:
2 (-4.93 USD)
最大連続損失:
-4.93 USD (2)
月間成長:
18.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.93 USD (0.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.64% (4.93 USD)
エクイティによる:
1.05% (7.99 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.22 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +30.31 USD
最大連続損失: -4.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
