- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
16 (66.66%)
Negociações com perda:
8 (33.33%)
Melhor negociação:
16.22 USD
Pior negociação:
-3.14 USD
Lucro bruto:
131.57 USD (131 562 pips)
Perda bruta:
-13.57 USD (13 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (30.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.31 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
31.97%
Depósito máximo carregado:
12.12%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
23.94
Negociações longas:
19 (79.17%)
Negociações curtas:
5 (20.83%)
Fator de lucro:
9.70
Valor esperado:
4.92 USD
Lucro médio:
8.22 USD
Perda média:
-1.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.93 USD (2)
Crescimento mensal:
18.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.93 USD (0.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.64% (4.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.05% (7.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.22 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.31 USD
Máxima perda consecutiva: -4.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Stop
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
772
USD
USD
1
0%
24
66%
32%
9.69
4.92
USD
USD
1%
1:100