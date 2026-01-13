СигналыРазделы
Chau Quang Nhan

NhanIT Scalping

Chau Quang Nhan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 80 USD в месяц
прирост с 2026 16%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
9.66 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
65.24 USD (364 666 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
15 (65.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.24 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.35 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 11
BTCUSDm 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 31
BTCUSDm 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 27K
BTCUSDm 338K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.66 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +65.24 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Wyckoff scalping
Нет отзывов
2026.01.13 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NhanIT Scalping
80 USD в месяц
16%
0
0
USD
477
USD
1
0%
15
100%
100%
n/a
4.35
USD
0%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.