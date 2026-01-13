- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
15 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
9.66 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
65.24 USD (364 666 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
15 (65.24 USD)
最大連続利益:
65.24 USD (15)
シャープレシオ:
1.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.34%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.35 USD
平均利益:
4.35 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|BTCUSDm
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|31
|BTCUSDm
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|27K
|BTCUSDm
|338K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.66 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +65.24 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Wyckoff scalping
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
80 USD/月
16%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
1
0%
15
100%
100%
n/a
4.35
USD
USD
0%
1:200