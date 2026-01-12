- Прирост
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.25 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.25 USD (4 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.25 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.76%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.25 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.22% (34.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
Лучший трейд: +0.25 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Reis Bors Capital
Нет отзывов
