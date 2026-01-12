シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DMM INFINITE
Alvaro Reyes Choconta

DMM INFINITE

Alvaro Reyes Choconta
レビュー0件
信頼性
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.25 USD (4 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.25 USD)
最大連続利益:
0.25 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.76%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.25 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
5.22% (34.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 0
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.25 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.25 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Reis Bors Capital
レビューなし
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DMM INFINITE
30 USD/月
0%
0
0
USD
660
USD
0
0%
1
100%
100%
n/a
0.25
USD
5%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください