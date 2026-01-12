- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.25 USD (4 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.25 USD)
最大連続利益:
0.25 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.76%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.25 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
5.22% (34.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Reis Bors Capital
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
660
USD
USD
0
0%
1
100%
100%
n/a
0.25
USD
USD
5%
1:200