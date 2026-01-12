SinaisSeções
Alvaro Reyes Choconta

Alvaro Reyes Choconta
0 comentários
Confiabilidade
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.25 USD (4 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.25 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.76%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.25 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.22% (34.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 0
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.25 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.25 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Reis Bors Capital
Sem comentários
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
