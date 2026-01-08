- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
18 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.21 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
16.81 USD (1 671 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
18 (16.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.81 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
3.37
Торговая активность:
12.37%
Макс. загрузка депозита:
0.73%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (44.44%)
Коротких трейдов:
10 (55.56%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
0.93 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.54% (6.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.21 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +16.81 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DecodeGlobal-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
