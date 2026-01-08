- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
19 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.21 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
17.80 USD (1 769 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (17.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.80 USD (19)
Índice de Sharpe:
3.47
Atividade de negociação:
4.10%
Depósito máximo carregado:
0.74%
Último negócio:
19 minutos atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
9 (47.37%)
Negociações curtas:
10 (52.63%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
0.94 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.74% (8.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DecodeGlobal-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
