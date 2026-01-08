- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
20 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1.21 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
18.88 USD (1 876 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
20 (18.88 USD)
연속 최대 이익:
18.88 USD (20)
샤프 비율:
3.56
거래 활동:
5.84%
최대 입금량:
0.74%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (45.00%)
숏(주식차입매도):
11 (55.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
0.94 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
1.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.74% (8.97 USD)
배포
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DecodeGlobal-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
