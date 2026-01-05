- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
5 (50.00%)
Убыточных трейдов:
5 (50.00%)
Лучший трейд:
6.05 USD
Худший трейд:
-20.02 USD
Общая прибыль:
14.48 USD (180 pips)
Общий убыток:
-24.53 USD (1 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (8.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.43 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
9.35%
Макс. загрузка депозита:
13.50%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
2 (20.00%)
Коротких трейдов:
8 (80.00%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-1.01 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-4.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.02 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.05 USD
Максимальная:
20.02 USD (6.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.20% (20.10 USD)
По эквити:
8.75% (41.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|-1
|AUDNZD
|0
|AUDJPY
|-1
|NZDJPY
|-1
|CHFJPY
|-20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|77
|AUDCAD
|70
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|28
|AUDJPY
|-16
|NZDJPY
|-17
|CHFJPY
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.05 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.43 USD
Макс. убыток в серии: -2.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarkets-MT5-2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 153
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.56 × 466
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 2223
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 308
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5606
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 471
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 116
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
1
100%
10
50%
9%
0.59
-1.01
USD
USD
9%
1:500